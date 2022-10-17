В Барнауле росгвардейцы провели встречу с учащимися Алтайской академии гостеприимства

Бойцы ОМОН «Алтай» Управления Росгвардии по Алтайскому краю организовали День открытых дверей для учащихся КГБОУ «Алтайская академия гостеприимства» и по просьбе ребят провели с ними тематическое занятие, посвященное основам обращения с оружием.