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В Барнауле росгвардейцы провели встречу с учащимися Алтайской академии гостеприимства

В Барнауле росгвардейцы провели встречу с учащимися Алтайской академии гостеприимства

Бойцы ОМОН «Алтай» Управления Росгвардии по Алтайскому краю организовали День открытых дверей для учащихся КГБОУ «Алтайская академия гостеприимства» и по просьбе ребят провели с ними тематическое занятие, посвященное основам обращения с оружием.

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