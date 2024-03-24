Председатель Совета муфтиев России наградит спасавшего людей в «Крокусе»

15-летний Ислам Халилов, который во время теракта в «Крокус Сити Холле» за счет собственных усилий спас более 100 человек, представлен к награде председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтием Равиле Гайнутдинвым, сообщает РИА Новости .