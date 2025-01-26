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Мода и Шоу-бизнес

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«Мамаша — разведенка, сеструха — кикимора»: Анне Бузовой пришлось отвечать на оскорбительный комментарий

«Мамаша — разведенка, сеструха — кикимора»: Анне Бузовой пришлось отвечать на оскорбительный комментарий

Анна Бузова осадила хейтеров после критики ее семьи. Об этом стало известно из соцсетей. Сестра певицы Ольги Бузовой Анна обнаружила под снимком в соцсетях оскорбительный комментарий от подписчика в адрес ее семьи.

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