Анна Бузова осадила хейтеров после критики ее семьи. Об этом стало известно из соцсетей. Сестра певицы Ольги Бузовой Анна обнаружила под снимком в соцсетях оскорбительный комментарий от подписчика в адрес ее семьи.
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