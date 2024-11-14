Когда «Весна» сгорит — не знаю. Ракеты «посетили» секретные объекты ВСУ О ночной бомбежке украинской столицы известно, но данных «в цветах и красках» пока немного.
Бегут, не получается — ползут
Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
смерть фашистским оккупантам! Только мертвый фашист может быть хорошим...
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2 час.
Юрий Золотарев
Главное - не останавливаться! Пока бандеровская ССУКА не сдохнет окончательно!!
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53 мин.
Юрий Золотарев
Да и то - лишь тогда, когда СГНИЁТ (сволочь!).
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52 мин.
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