Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер БПЛА

Необходимость сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации в целях усиления обороноспособности РФ отметил президент России Владимир Путин 28 января на совещании по вопросам развития БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии