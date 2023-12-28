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Врач назвал важное условие для катания ребенка на ледяной горке

Врач назвал важное условие для катания ребенка на ледяной горке

Каждую зиму к врачам обращаются с травмами, полученными во время катания на ледяных горках. В основном это происходит из-за несоблюдения правил безопасности, которые устанавливаются на склонах для катания.

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