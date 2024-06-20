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Ивановские новости

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В Палехском районе собственник на своем участке добыл песок на 17 млн рублей

В Палехском районе собственник на своем участке добыл песок на 17 млн рублей

Этот участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.В Ивановской области в районе села Красное Палехского района обнаружен песчаный карьер, где незаконно ведется разработка недр с использованием специальной техники.

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