Starship сделает SpaceX одной из самых дорогих компаний в мире

Транспортная система Starship / © SpaceX На XXXI ежегодной инвестиционной конференции Baron президент и главный исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starship выведет космическую компанию на новый уровень и поможет стать одной из самых дорогих в мире.
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