Читайте, завидуйте: краткая история паспортизации в России

Материал опубликован в июльском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Человек старшего поколения, родившийся, выросший и состоявшийся как личность в Советском Союзе, помнит несколько ключевых событий своей биографий, и в этот список обычно входит церемония вручения паспорта.