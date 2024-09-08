Читайте, завидуйте: краткая история паспортизации в России

Материал опубликован в июльском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Человек старшего поколения, родившийся, выросший и состоявшийся как личность в Советском Союзе, помнит несколько ключевых событий своей биографий, и в этот список обычно входит церемония вручения паспорта.
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