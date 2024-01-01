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Наоми Осака: «Самым болезненным опытом в моей жизни были роды. Мне казалось, что ничего хуже просто не придумаешь»

Японка обыграла Тамару Корпач 6:3, 7:6(9) в первом круге в Брисбене. – Во время сегодняшнего матча вы выглядели такой спокойной и психологически уравновешенной.

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