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Озвучена дата переломного момента в зоне СВО

Озвучена дата переломного момента в зоне СВО

Член экспертного совета организации «Офицеры России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин озвучил в беседе с «Абзацем» мысль о том, что к сентябрю в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине наступит переломный момент.

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