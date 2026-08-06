Озвучена дата переломного момента в зоне СВО

Член экспертного совета организации «Офицеры России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин озвучил в беседе с «Абзацем» мысль о том, что к сентябрю в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине наступит переломный момент.
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