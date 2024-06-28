Avia.pro - СМИ https://vk.com/video-57750014_456242266 История, которая произошла в Ленинградской области, вызывает не просто возмущение, а настоящий культурный шок.
Герои без мозгов: как в Киришах Вечный огонь стал мангалом
Комментарии
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Виктор Машков
Безмозглые твари. Дать им лет по 10,чтобы от звонка до звонка отсидели,может быть тогда мозги немного появятся,хотя вряд ли.
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18 час.
Эдуард Николаев
может их огонь очистит, если их туда поместить на время их распития
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18 час.
W
Walery
Лишить гражданства этих уродов.
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17 час.
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