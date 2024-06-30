"Не мешайте русским строить Россию!": Заявление Бастрыкина, которому хочется аплодировать стоя

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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М
ММ
Пока мигранты не начнут бить депутатов, законы против мигрантов приняты не будут!
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4 час.
Марина Андреевских
Это точно! Согласна на все 100!
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16 мин.
МА
Марина Андреевских
Бастрыкин прав! Надо срочно принимать меры!!!
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15 мин.

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