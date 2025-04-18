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Последние месяцы провел в больнице: раскрыта причина смерти актера Сергея Генкина

Последние месяцы провел в больнице: раскрыта причина смерти актера Сергея Генкина

Знакомые артиста считают, что он чувствовал приближение смерти 17 апреля ушел из жизни Сергей Генкин, который запомнился зрителю по ролям в картинах «Легенда 17», «Чемпион мира», сериалах «Мосгаз» и «По законам военного времени».

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