Последние месяцы провел в больнице: раскрыта причина смерти актера Сергея Генкина

Знакомые артиста считают, что он чувствовал приближение смерти 17 апреля ушел из жизни Сергей Генкин, который запомнился зрителю по ролям в картинах «Легенда 17», «Чемпион мира», сериалах «Мосгаз» и «По законам военного времени».