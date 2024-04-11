Рэпер HammAli возмутился шуткой Николая Баскова, посчитав ее расисткой

Участник дуэта HammAli & Navai Александр Громов (при рождении - Алиев) возмутился в Instagram шуткой Николая Баскова на федеральном канале, обвинив исполнителя в предвзятом отношении к национальности, предрассудках и стереотипах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии