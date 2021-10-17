Аргументы недели

97 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Времячкин Виталий
    Самое смешное президент ставит задачу поднять доходы населения , и все сразу начинают " повышать "...Специалист по упр...
  • Владимир Eвтушенко
    Глупец этот социолог. Просто повысить зарплаты и пенсии без создания мощной промышленности это путь в никуда, ...Социолог Таланов ...
  • Анна Эржибова
    ммда ещё один умник прям не знаю откуда такие вылупляются.....Социолог Таланов ...

Депутат ЕП Лешанто подняла вопрос о приостановке действия безвизового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии

Депутат ЕП Лешанто подняла вопрос о приостановке действия безвизового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии

Депутат ЕП от Франции Жюли Лешанто в обращении к Еврокомиссии подняла тему целесообразности приостановки работы схемы по либерализации визового режима в отношении Украины, Грузии, а также Молдавии.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Серж Южанин

Картина дня

наверх