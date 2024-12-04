Вера смелых

Аналитег -многостаночник Шурыгин - лучше него только бывший сотник майдана, мастер по ремонту холодильников Юрко Подляка, да его дружбан Онуфриенко. Сирийские СМИ писульки таких, в компании Коца, "двух майоров" и прочих из курвятника считают пособниками протурецких игиловцев. По их мнению, эти блогеры поддержали запущенные Сраиловкой панические статейки о ситуации. Сидя в уютных квартирках, они и близко не знают о реальной ситуации, о реальных причинах происходящего, и выступают враждебными голосами Сраиловки. Так пишут в сирийских СМИ и интернете. Жирный Шурыгин , ни разу не специалист-востоковед, нарывается на неприятности сам, и лезет туда, где ни уха, ни рыла. Пусть в Сирии побудет недельку, тогда хоть что-то поймёт. И тогда его писанина может быть достоверной.