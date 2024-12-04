БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Как раньше в СССР всё высасывали из российских регионов и передавали в "братские" советские республики (чтобы они не ...ДЕНЬГИ — МИГРАНТА...
  • ММ
    Выдержка из письма Шолохова Сталину:"М.А.Шолохов — И.В.Сталину 4 апреля 1933 г. Станица Вешенская ...Теперь о мет...Коллективизация: ...
  • ШКИПЕР
    А у этой глава Федерального медико-биологического агентства фамилия случайно не Ебанько ?ДЕНЬГИ — МИГРАНТА...

Военный аналитик Владислав Шурыгин сделал подробный расклад по ситуации в Сирии

Военный аналитик Владислав Шурыгин сделал подробный расклад по ситуации в Сирии

Происходящее в Сирии в последние дни стало одной из самых резонансных и горячих тем информационной повестки, в том числе в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Аналитег -многостаночник Шурыгин - лучше него только бывший сотник майдана, мастер по ремонту холодильников Юрко Подляка, да его дружбан Онуфриенко. Сирийские СМИ писульки таких, в компании Коца, &quot;двух майоров&quot; и прочих из курвятника считают пособниками протурецких игиловцев. По их мнению, эти блогеры поддержали запущенные Сраиловкой панические статейки о ситуации.   Сидя в уютных квартирках, они и близко не знают о реальной ситуации, о реальных причинах происходящего, и выступают враждебными голосами Сраиловки. Так пишут в сирийских СМИ и интернете. Жирный Шурыгин , ни разу не специалист-востоковед, нарывается на неприятности сам, и лезет туда, где ни уха, ни рыла.  Пусть в Сирии побудет недельку, тогда хоть что-то поймёт. И тогда его писанина может быть достоверной.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх