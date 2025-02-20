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«Автостат»: почти 13% российских водителей не используют детское автокресло

«Автостат»: почти 13% российских водителей не используют детское автокресло

Почти каждый восьмой российский водитель (12,7%) не использует детское автокресло. Опрос среди более четырех тысяч автовладельцев, имеющих детей до 12 лет, провело аналитическое агентство «Автостат», пишут «Известия».

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