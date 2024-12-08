Политолог счел пропагандистскими слова Трампа о готовности Киева к сделке с РФ

REUTERS/Sarah Meyssonnier Заявление избранного президента США Дональда Трампа о желании Украины заключить сделку с Россией является пропагандистским и не говорит о том, что у сторон конфликта есть конкретные планы и предложения по его урегулированию, сказал в беседе с РЕН ТВ эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
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