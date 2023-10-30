Дней последних донце: ученые рассказали о расширении Мирового океана

Поглотит ли вода населенные прибрежные части суши и будет ли извержение Йеллоустоунского супервулкана — ответить на эти вопросы ученым помогают данные, которые они получают при изучении процессов образования новой земной коры в океане и расширения его дна.
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