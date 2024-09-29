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КХЛ. «Автомобилист» против «Ак Барса», СКА примет «Куньлунь», «Динамо» Москва – «Нефтехимик»

КХЛ. «Автомобилист» против «Ак Барса», СКА примет «Куньлунь», «Динамо» Москва – «Нефтехимик»

«Автомобилист» примет «Ак Барс», СКА сыграет с «Куньлунем».  Фонбет Чемпионат КХЛ Автомобилист – Ак Барс Дата проведения 29 сентября, 14.

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