Посол США в Индии объяснил, как Индия может помочь в конфликте на Украине

Наличие тесных связей как с Россией, так и с Украиной может сыграть «большую роль» в урегулировании конфликта между двумя странами, заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти 19 июля, выступая перед журналистами в кулуарах образовательной встречи в Калькутте, сообщает The Economic Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии