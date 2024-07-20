Посол США в Индии объяснил, как Индия может помочь в конфликте на Украине

Наличие тесных связей как с Россией, так и с Украиной может сыграть «большую роль» в урегулировании конфликта между двумя странами, заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти 19 июля, выступая перед журналистами в кулуарах образовательной встречи в Калькутте, сообщает The Economic Times.