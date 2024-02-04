Жители Ленского района отправляют гуманитарные грузы участникам СВО

Всего семь партий груза были доставлены бойцам, причем последнюю партию передали в конце января. Такого результата жители Ленского района добились, приложив совместные усилия представителей различных возрастных групп, а также местных учреждений и организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии