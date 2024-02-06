Специальная военная операция должна получить статус контртеррористической, заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
СВО должна получить статус контртеррористической (КТО)
Комментарии
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cЦ
cvyurij Цветков
В России надлежит ввести военное положение. Следует возродить НКВД. А нарушителей вместо лагерей направлять в Донбасс.
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1 час.
Андрей Павлов
А почему мы до сих пор позволяем им "При помощи западного оружия выходить на совершенно иной технический уровень исполнения своих терактов"? Почему до сих пор бережем ихнюю транспортную инфраструктуру? Вот подвезут по ней дальнобойные ракеты, и прифронтовая полоса увеличится на 500 км. Но, как верно заметил автор, "многочисленные торгово-экономические и коммерческие интересы" от такого действия могут пострадать. А для капиталистической страны, которой мы являемся, коммерческие интересы гораздо важнее жизней бойцов на фронте и мирных людей в тылу. Так и живем.
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35 мин.
Сергей Oблезов
Пока за предательство Родины, у нас будут давать условные сроки, и ласково называть иностранным агентом, у нас ничего не получится! Надо срочно менять многое в системе. Люди за деньги продают Родину, почему за иностранный фантик, массово вербуются? За это мы должны возобновить смертную казнь, страх наказания всё остановит!
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11 мин.
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