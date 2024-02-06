СВО должна получить статус контртеррористической (КТО)

Андрей Павлов

А почему мы до сих пор позволяем им "При помощи западного оружия выходить на совершенно иной технический уровень исполнения своих терактов"? Почему до сих пор бережем ихнюю транспортную инфраструктуру? Вот подвезут по ней дальнобойные ракеты, и прифронтовая полоса увеличится на 500 км. Но, как верно заметил автор, "многочисленные торгово-экономические и коммерческие интересы" от такого действия могут пострадать. А для капиталистической страны, которой мы являемся, коммерческие интересы гораздо важнее жизней бойцов на фронте и мирных людей в тылу. Так и живем.