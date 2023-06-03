Идеологических диверсантов отстранили от кормушки

Русофобы больше не участвуют в распределении государственных денег на кино Министерство культуры вынудили, наконец, прислушаться к критике по поводу провальной работы в области отечественного кино и патриотической работы.
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