Легендарный командир штурмовиков «Вагнера» возвращается на Украину Юлия СоколоваМузыканты остались вехой в истории СВО, а героизм штурмовиков компании приводил в ужас не только ВСУ, но и маститых натовских офицеров.
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