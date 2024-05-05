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Легендарный командир штурмовиков «Вагнера» возвращается на Украину

Легендарный командир штурмовиков «Вагнера» возвращается на Украину

Легендарный командир штурмовиков «Вагнера» возвращается на Украину Юлия СоколоваМузыканты остались вехой в истории СВО, а героизм штурмовиков компании приводил в ужас не только ВСУ, но и маститых натовских офицеров.

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