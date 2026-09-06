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‼️🇷🇺🇺🇦 В Днепропетровске горят склады врага

‼️🇷🇺🇺🇦 В Днепропетровске горят склады врага ▪️В городе гремят взрыв. ▪️По данным местной облвоенадминистрации, под удар попали складские помещения логистической компании.

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