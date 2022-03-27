«Максим про это никогда не говорил», – Ксения Собчак раскрыла неожиданные подробности из прошлого Галкина

После отъезда из России Максим Галкин стал одной из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Даже Ксения Собчак, которая, кстати, тоже находится за границей, решила покопаться в прошлом шоумена.
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