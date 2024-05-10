Следствие проверит новую книгу Владимира Сорокина на наличие порнографии

РИА Новости: в России началась доследственная проверка из-за романа Сорокина «Наследие» Следователи начали проверку романа известного писателя Владимира Сорокина «Наследие», в котором усматривается порнография.
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