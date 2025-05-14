Тульские хоккеисты 50+ завоевали Малый кубок на фестивале в Сочи

Хоккеисты-любители из Тулы в возрасте 50+ из команды "Тропик" стали победителями XIV Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в Краснодарском крае, сообщила региональная федерация по хоккею.
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