В США приговоренный к смертной казни азотом попросил смягчить приговор

TASS/Nate Jenkins/AP Американский заключенный Джесси Хоффман – младший, который был осужден за убийство в 1996 году и приговорен к смертной казни с использованием азота, попросил суд в штате Луизиана (США) о более гуманном методе.
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