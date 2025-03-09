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В США приговоренный к смертной казни азотом попросил смягчить приговор

В США приговоренный к смертной казни азотом попросил смягчить приговор

TASS/Nate Jenkins/AP Американский заключенный Джесси Хоффман – младший, который был осужден за убийство в 1996 году и приговорен к смертной казни с использованием азота, попросил суд в штате Луизиана (США) о более гуманном методе.

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Комментарии
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Eduard
Именно в США казнят и именно они орут о запрещении смертной казни у других.Как так?
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21 час.
Eduard
Американский суд,как был суд&quot;Линча&quot; так и остался.
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21 час.
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