Минниханов встретился с молодыми дипломатами стран ОИС в рамках KazanForum

На VIII Форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, который проходит в Татарстане восьмой год подряд, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил уверенность в потенциале развития молодежной дипломатии.
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