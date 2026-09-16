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Владимирские новости

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Во Меленковском округе обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд

Снаряд времён Великой Отечественной войны, найденный в лесу, обезвредили специалисты ОМОН «Невский».Во Меленковском округе, в лесу близ деревни Левино, нашли артиллерийский снаряд.

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