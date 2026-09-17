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Впервые с 2022-го Россия выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА – на ЧМ и фестивале U15. Соперники на предварительном этапе – Афганистан, Джибути, Сьерра-Леоне, Судан и Турция

РФС объявил, что Россия впервые с 2022 года выступит на турнире ФИФА с государственным флагом и гимном.

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