🚂 В Севастополь прибыл «Поезд Победы» Внутри движущегося состава разместили иммерсивную выставку, посвящённую событиям Великой Отечественной войны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚂 В Севастополь прибыл «Поезд Победы» Внутри движущегося состава разместили иммерсивную выставку, посвящённую событиям Великой Отечественной войны.