🧊Крымчанам рассказали, на что обращать внимание при покупке замороженной продукции «Надо обратить внимание на маркировку.
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🧊Крымчанам рассказали, на что обращать внимание при покупке замороженной продукции «Надо обратить внимание на маркировку.