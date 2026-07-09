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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков о ЧМ-2026: «Аргентина – чемпион, надеюсь. От Месси ждал намного меньшего, но на то он и Месси»

Полузащитник « Локомотива » и сборной России Алексей Батраков заявил, что надеется на победу Аргентины  на ЧМ-2026 .

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