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Пленный ВСУ рассказал, что военные не хотели обороняться под Харьковом

Пленный ВСУ рассказал, что военные не хотели обороняться под Харьковом

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Перепаленко, который попал в плен к российской группировке войск "Север", заявил, что украинские военнослужащие не желали обороняться под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались.

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