Пленный ВСУ рассказал, что военные не хотели обороняться под Харьковом

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Перепаленко, который попал в плен к российской группировке войск "Север", заявил, что украинские военнослужащие не желали обороняться под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии