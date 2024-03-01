В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

В связи с двумя отзывами лицензий у российских банков, произошедшими в феврале после долгого перерыва, речь идет не о начале новой расчистки сектора, а о точечных мерах, заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
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