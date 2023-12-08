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На экс-следователя новосибирского МВД возбудили уголовное дело

Экс-сотруднице новосибирского МВД добавили еще одно обвинение. В ее отношении расследуется дело о хищении изъятых денежных средств у обнальщиков в размере около четырех миллионов рублей, а также о превышении должных полномочий.

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