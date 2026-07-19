Генерал Попов связал первый удар «Орешником» с разработкой ракет Украиной

По данным MK.RU, генерал‑майор авиации Владимир Попов заявил, что удар Вооружённых сил России комплексом «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в 2024 году позволил отсрочить разработку Украиной собственных баллистических ракет.
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