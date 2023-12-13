DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

Дания оказалась «в глупом положении» из-за продления соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами на этапе «разрыва Западом отношений с Россией» и на фоне конфликта на Украине, заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.