DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

Дания оказалась «в глупом положении» из-за продления соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами на этапе «разрыва Западом отношений с Россией» и на фоне конфликта на Украине, заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии