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DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

Дания оказалась «в глупом положении» из-за продления соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами на этапе «разрыва Западом отношений с Россией» и на фоне конфликта на Украине, заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

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