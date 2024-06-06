В США назвали наиболее выгодный для Украины вариант завершения конфликта

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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15 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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15 час.
Владимир Терентьев
Учитывая, что Украину необходимо отрезать от моря, создать 500 - 1000 км. зону от дальнобойных ракет, а так же, что Киев русский город получается, что ВСУ должны отойти до Винницы - Житомира и подписать капитуляцию. Если на этом рубеже мирных переговоров не произойдет - то идем дальше, учитывая подарки русских царей, Советской власти, Ленина  и Сталина.
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10 час.

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