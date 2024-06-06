В США назвали наиболее выгодный для Украины вариант завершения конфликта

Владимир Терентьев

Учитывая, что Украину необходимо отрезать от моря, создать 500 - 1000 км. зону от дальнобойных ракет, а так же, что Киев русский город получается, что ВСУ должны отойти до Винницы - Житомира и подписать капитуляцию. Если на этом рубеже мирных переговоров не произойдет - то идем дальше, учитывая подарки русских царей, Советской власти, Ленина и Сталина.