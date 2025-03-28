Кредиторы Terra наконец могут подать иски

Крах Terra в 2022 году, серьезный удар по рынку криптовалют, продолжает влиять на многих. Неудачный эксперимент До Квона с алгоритмическим стейблкоином обошелся инвесторам в миллиарды и способствовал краху крупных платформ, таких как FTX.
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