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Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков на выборах президента США

Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии пока лидирует со значительным отрывом Республиканец Дональд Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах в США.

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