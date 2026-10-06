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Аргументы и Факты

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Юрист Свечников объяснил, как оформить ДТП во дворе по ОСАГО

Юрист Свечников объяснил, как оформить ДТП во дворе по ОСАГО

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников рассказал RT, что ДТП во дворе оформляется по общим правилам, а водителю необходимо сразу зафиксировать обстоятельства аварии для получения страховой выплаты.

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