Юрист Свечников объяснил, как оформить ДТП во дворе по ОСАГО

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников рассказал RT, что ДТП во дворе оформляется по общим правилам, а водителю необходимо сразу зафиксировать обстоятельства аварии для получения страховой выплаты.