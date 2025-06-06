Расчеты БПЛА уничтожили технику ВСУ и наблюдательный пункт в Сумской области

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили автомобильную и бронированную технику, наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
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