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Выпускники потребовали от губернатора ХМАО Комаровой построить школу, которую её команда обещала 13 лет назад

Выпускники потребовали от губернатора ХМАО Комаровой построить школу, которую её команда обещала 13 лет назад

Незадолго до выборов президента губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова снова пообещала жителям построить новые школы – на сайте правительства в опубликованном релизе за 14 марта говорится, что в 2024 году будет создано 13 тыс.

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