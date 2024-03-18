Выпускники потребовали от губернатора ХМАО Комаровой построить школу, которую её команда обещала 13 лет назад

Незадолго до выборов президента губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова снова пообещала жителям построить новые школы – на сайте правительства в опубликованном релизе за 14 марта говорится, что в 2024 году будет создано 13 тыс.
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