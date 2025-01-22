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Шольц: Германия продолжит вооружать Украину для обеспечения её безопасности

Шольц: Германия продолжит вооружать Украину для обеспечения её безопасности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о продолжении поддержки Украины, даже после окончания конфликта. Германия обязуется обеспечить её безопасность, обсуждая с союзниками в Европе дальнейшие поставки вооружений.

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