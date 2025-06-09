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Не только о футболе

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Триумф Португалии в Лиге наций и 938-й гол Роналду, камбэк Алькараса в 5,5-часовом финале с Синнером, претенденты на пост тренера ЦСКА, уход Спаллетти и Левандовского и другие новости

Триумф Португалии в Лиге наций и 938-й гол Роналду, камбэк Алькараса в 5,5-часовом финале с Синнером, претенденты на пост тренера ЦСКА, уход Спаллетти и Левандовского и другие новости

1. Португалия одержала победу в Лиге наций, в финале одолев Испанию (2:2, 5:3 по пенальти) в результате оплошности Альваро Мораты, а бронзу получила Франция, в матче за третье место переигравшая Германию (2:0).

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КУАТ
Вытащил.
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