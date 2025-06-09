Триумф Португалии в Лиге наций и 938-й гол Роналду, камбэк Алькараса в 5,5-часовом финале с Синнером, претенденты на пост тренера ЦСКА, уход Спаллетти и Левандовского и другие новости

Испания сыграла 5:4 с Францией, дубль Ямаля, Соболенко против Гауфф в финале «Ролан Гаррос», Узбекистан впервые на ЧМ, Адиев возглавил «Крылья», Бакаев ушел из «Зенита» и другие новости